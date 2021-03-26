Шотландец стал алкоголиком из-за COVID-19 и попросил посадить его в тюрьму

Напавший на светофор и магазин шотландец попросился в тюрьму из-за пьянства. Дебошир уверяет, что из-за антикоронавирусных ограничений он превратился в алкоголика.

Напавший на светофор и магазин шотландец попросился в тюрьму из-за пьянства. Дебошир уверяет, что из-за антикоронавирусных ограничений он превратился в алкоголика.

Томас М. попал на скамью подсудимых за нападение на работника магазина и бросок молотка в светофор. Все эти действия он совершил под влиянием долгого употребления алкогольных напитков, которые ему "подарил" многомесячный антикоронавирусный локдаун. Мужчина признался, что в течение пандемии стал настоящим алкоголиком и сам попросил посадить его в тюрьму. О длительных застольях и их серьезных последствиях сообщает Daily Mail.

По словам сотрудников правоохранительных органов, шотландец не выдержал длительного заточения в связи с изданным правительством руководством по предотвращению распространения опасного вируса и пошел "на подвиги". В частности, нетрезвый мужчина напал на работника магазина и принялся бросать молоток в конус на вершине светофора. Все эти пьяные бесчинства происходили в родном городе Томаса Баррхед, Восточный Ренфрюшир.

Здесь же он добровольно оказался под стражей, а затем и на скамье подсудимых. Дело "коронавирусного" алкоголика рассматривал Шерифский суд Пейсли, который приказал ему оставаться дома еще восемь месяцев.

"Он попросил, чтобы его взяли под стражу, потому что он слишком много пил", — пояснил адвокат задержанного.

По словам юриста, у шотландца были огромные проблемы с алкоголем, и дело существенно ухудшилось во время пандемии. Мать его детей была очень рада, что он пробыл несколько дней в тюрьме и не пил. Сам виновник ажиотажа полностью осознал свои поступки.

"Он признает, что его поведение было незрелым, неуместным и просто глупым и безответственным", — сообщил адвокат.

Правозащитник добавил, что время, проведенное под стражей, было отрезвляющим опытом для Томаса М., как в прямом, так и в переносном смысле. После того как дебошир провел несколько дней в тюрьме, его выпустили, но снабдили специальной электронной биркой, обязав находиться дома каждый день между 7-ю вечера и 7-ю утра. Кроме того, социальные работники будут контролировать потенциального алкоголика в течение 12 месяцев. Из-за пандемии контрольные встречи будут проходить по телефону, так что Томасу М. не нужно для этого покидать свой дом.