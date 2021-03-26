Жительницу Ярославля напоили, изнасиловали и разгромили ее квартиру во время стрима

После проведения треш-стрима в одной из социальных сетей, во время которого юноши ломали вещи в квартире своей приятельницы, правоохранители инициировали проверку.

После проведения треш-стрима в одной из социальных сетей, во время которого юноши ломали вещи в квартире своей приятельницы, правоохранители инициировали проверку.

Саму женщину злоумышленники якобы изнасиловали, рассказал официальный представитель СУ СК РФ по Ярославской области Евгений Сучков. Следователи установили всех участников инцидента. Все они являются совершеннолетними.

Некоторое время назад двое молодых людей в социальной сети TikTok собирали с подписчиков деньги во время проведения онлайн-трансляции, где они ломали мебель и технику в квартире своей знакомой. В это время хозяйка жилища находилась в соседней комнате. Злоумышленники пришли в гости к 30-летней женщине, напоили ее и изнасиловали.