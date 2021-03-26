В Якутске стартовали досрочные выборы главы города

Голосование на досрочных выборах мэра началось в Якутске. Для избирателей работают 118 основных и четыре временных участка.

Голосование на досрочных выборах мэра началось в Якутске. Для избирателей работают 118 основных и четыре временных участка.

Выборы будут проходить с 26 по 28 марта. В избирательной комиссии уточнили, что есть заявки на голосование от горожан, которые по состоянию здоровья или инвалидности не могут самостоятельно прибыть на участки.

"В таких ситуациях будет осуществляться выезд по домам избирателей", — оповестили в Якутской городской территориальной избирательной комиссии.

Стоит отметить, что все комиссии оснащены необходимым технологическим оборудованием, а избирателям выдают одноразовые маски, перчатки и ручки.