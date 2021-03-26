Сатановский объяснил, что способно похоронить Америку

Соединенные Штаты Америки похоронит не российско-китайский альянс, и не Северная Корея с Ираном, а также не Венесуэла и не трамписты. Эту страну погубит ее собственная геронтократия – стиль управления, когда власть перелается старейшим.

Соединенные Штаты Америки похоронит не российско-китайский альянс, и не Северная Корея с Ираном, а также не Венесуэла и не трамписты. Эту страну погубит ее собственная геронтократия – стиль управления, когда власть перелается старейшим.

С таким предсказанием выступил российский политолог Евгений Сатановский, который прокомментировал заявление 46-го американского президента Джо Байдена о том, что он готов принять участие в выборах 2024 года и переизбраться на второй срок.

«Байден еще не ушел, но уже обещал вернуться», — иронично откликнулся на эту новость ученый-востоковед.

При этом он напомнил, что что о своих планах переизбрания через четыре года заявил человек, который уже сейчас не держится на ногах в прямом смысле слова. А по словам администрации, которая объяснила инцидент с падением Байдена на трапе самолета сильным ветром, получается, что американского президента «сдувает ветром».

Кроме того, добавил Сатановский, Байдена и в первый раз еле-еле удалось протолкнуть в президенты, и для этого потребовалось перелопатить всю политическую систему страны и поставить на уши население, половина которого Байдена своим президентом признавать не желает.

Байден еще даже толком не успел приступить к управлению государством, но уже строит планы на второй президентский срок и гарантирует Камале Харрис место вице-президента в той – будущей – администрации, хота пока у нее гораздо больше шансов сменить Байдена в Белом доме в составе нынешней администрации, отмечает Сатановский.

«Господи, благослови Америку и спаси ее от нее самой! Похоронит эту страну не альянс России и Китая. Не Иран и не Северная Корея. И уж точно, не Венесуэла или трамписты. Похоронит ее собственная геронтократия, ведущая бессмысленную и беспощадную борьбу за власть», — пишет политолог.

Кроме того, по мнению Сатановского, свой вклад в гибель Америки внесут всесильные мегакорпорации, особенно те, что действуют в информационной области, набирающие силу левые всех видов, а также организации, защищающие права национальных и сексуальных меньшинств, и те, кто их лоббирует.

Однако и белое консервативное американское большинство не вызывает никакой симпатии, так как это именно те люди, которые боролись с СССР, и которым ополоумевшее советское руководство сдало страну, напоминает эксперт.

«Какой позор! Но, впрочем, Бог не фраер, он все видит. Конец Соединенных Штатов, как сверхдержавы, заметен невооруженным глазом. Он проглядывает из каждого угла. Слышен в каждом выступлении ее полуживого президента. Приближается с каждой бумагой, которую тот подписывает», — уверен Сатановский.

И, по мнению политолога, все должны подготовиться к скорому концу США, так как Америка, впадая в маразм, распадаясь и разлагаясь, грохнется в конце концов так, что никому мало не покажется.

В заключение своих рассуждений, Евгений Сатановский отмечает, насколько прав был президент России Владимир Путин, когда в ответ на недипломатичные выпады Байдена пожелал ему здоровья.

«Дедушка-то на самом деле старый, ему и впрямь все равно, да кнопка ядерная у дедушки под дрожащей старческой ладошкой. Мало ли что… Так и придется жить, от Сциллы до Харибды, не ожидая ничего хорошего от Штатов. Трамп к ним вернулся бы в президенты, что ли? Раз уж там в бой идут одни старики…».

Напомним, президенту США Джо Байдену на момент инаугурации, которая состоялась 20 января 2021 года, исполнилось 79 лет. В ходе избирательной кампании, а также за первые два месяца своего президентства Байден допустил столько оговорок и ошибок, что СМИ, и в первую очередь американские, все чаще начали обсуждать его возможную деменцию.