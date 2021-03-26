Трамп указал на "непозволительное" поведение Китая на переговорах с США

Делегация КНР продемонстрировала "непозволительное" поведение в ходе переговоров с американскими представителями. Такую точку зрения выразил экс-президент США Дональд Трамп.

Делегация КНР продемонстрировала "непозволительное" поведение в ходе переговоров с американскими представителями. Такую точку зрения выразил экс-президент США Дональд Трамп.

Речь идет о переговорах Китая и США на высоком уровне, которые состоялись на прошлой неделе. Беседа началась с критических заявлений американцев. Затем последовал развернутый ответ представителей КНР.

Бывший президент выразил уверенность, что его представители при столкновении с чем-то подобным покинули бы переговоры.

"Никто в таком стиле со мной никогда не говорил, если бы они такое сделали, я бы удвоил пошлины, хотя это, пожалуй, и так стоило сделать", — указал республиканец.

Президент США Джо Байден ранее заявил о намерении не допустить становление Китая самой могущественной страной.