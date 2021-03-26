Гинцбург оценил частоту заболеваемости COVID-19 после вакцинации

Случаи COVID-19 у тех, кто привился одним компонентом вакцины "Спутник V", редки, а у тех, кто сделал вторую прививку, единичны, заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Случаи COVID-19 у тех, кто привился одним компонентом вакцины "Спутник V", редки, а у тех, кто сделал вторую прививку, единичны, заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Во время вакцинации человеку вводятся две дозы препарата с интервалом в 21 день, напомнил он. Полная защита от коронавируса вырабатывается только спустя три недели после последней инъекции. Этот временной отрезок отводится для формирования устойчивого иммунитета к инфекции.

Гинзбург отметил, что 21-й день — это приблизительный срок. У молодого поколения иммунитет формируется быстрее, а у пожилых людей этот процесс, наоборот, может занимать несколько больше времени.