Президент РФ рассказал о кульбите во время падения с лошади

Президент России Владимир Путин рассказал, как во время тренировки по верховой езде упал с лошади. По его словам, инцидент попал на видеозапись.

Президент России Владимир Путин рассказал, как во время тренировки по верховой езде упал с лошади. По его словам, инцидент попал на видеозапись.

Глава государства находится на заседании наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей". Во время общения с представительницей ипподрома Путин рассказал о том, как упал с лошади на тренировке.

"Так получилось, что лошадь перед барьером встала. И я сделал кульбит", — поделился президент РФ.

Путин уточнил, что попросил оператора сохранить это видео. Также глава государства отметил, что падать было "комфортно", так как опилки на земле смягчили удар.