Путин поделился историей о смерти хорошего знакомого в Латвии после заражения коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин рассказал, как его хороший знакомый после заражения COVID-19 скончался в Латвии из-за неготовности ее системы здравоохранения к борьбе с инфекцией.

Президент РФ Владимир Путин рассказал, как его хороший знакомый после заражения COVID-19 скончался в Латвии из-за неготовности ее системы здравоохранения к борьбе с инфекцией.

По словам главы государства, медики в прибалтийской стране оказались фактически бессильны в противостоянии вирусу, поскольку не имели для этого ни медикаментов, ни оборудования.

"Не могу не сказать, потому что меня лично это затронуло. Один мой очень хороший знакомый, мой коллега бывший, жил в Латвии практически всю жизнь. Заболел COVID, и выяснилось, что в главном латвийском инфекционном центре МРТ даже нет", — рассказал президент на заседании наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей".

Путин отметил, что заразившегося для оказания квалифицированной помощи было предложено доставить в Москву, "сделали все, чтобы вывезти его". Однако спасти мужчину не удалось. Президент резюмировал, что этот случай говорит об уровне системы здравоохранения некоторых стран.