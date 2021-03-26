Пенсионер застрял между березами и погиб на даче под Архангельском

Пожилой мужчина решил отпилить верхушки деревьев, которые росли на его участке, и сорвался вниз. Его окоченевшее тело в тисках берез нашел местный житель.

Пожилой мужчина решил отпилить верхушки деревьев, которые росли на его участке, и сорвался вниз. Его окоченевшее тело в тисках берез нашел местный житель.

Тело пожилого мужчины было найдено в садоводческом товариществе "Магистраль". Местный житель увидел на соседнем участке человека в крови, его тело было зажато стволами берез у самой земли. Мужчина позвонил в экстренные службы. Спасатели констатировали смерть пенсионера. По версии следователей, мужчина решил подпилить верхушки берез на своем дачном участке, но в процессе сорвался вниз и застрял между деревьями.

Дачник пытался освободиться и даже смог снять с себя куртку и свитер, но деревья намертво зажали его тело. В момент инцидента никого не оказалось рядом, и мужчина погиб. Смерть наступила за несколько часов до прибытия спасателей.