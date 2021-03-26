Путин сообщил о намерении сменить род деятельности

Президент России Владимир Путин пообещал подумать над возможностью стать видеоблогером.

Президент России Владимир Путин пообещал подумать над возможностью стать видеоблогером.

Российский лидер принимает участие в заседании наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей". Один из участников мероприятия призвал Путина подумать о возможности завести свой личный видеоблог.

"Спасибо большое, я подумаю над этим действительно", – ответил президент.

В ходе совета будет дан старт четвертому сезону конкурса управленцев "Лидеры России" и второму сезону конкурса для школьников "Большая перемена".