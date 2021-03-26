16:34 26 Марта 2021Общество
Путин сообщил о намерении сменить род деятельности
Президент России Владимир Путин пообещал подумать над возможностью стать видеоблогером.
Президент России Владимир Путин пообещал подумать над возможностью стать видеоблогером.
Российский лидер принимает участие в заседании наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей". Один из участников мероприятия призвал Путина подумать о возможности завести свой личный видеоблог.
"Спасибо большое, я подумаю над этим действительно", – ответил президент.
В ходе совета будет дан старт четвертому сезону конкурса управленцев "Лидеры России" и второму сезону конкурса для школьников "Большая перемена".