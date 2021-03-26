Болгария передала России двух предполагаемых преступников

Болгария выдала двоих граждан РФ, которых обвиняют в бандитизме и убийстве, об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Болгария выдала двоих граждан РФ, которых обвиняют в бандитизме и убийстве, об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Двое подозреваемых передали российским сотрудникам МВД и ФСИН России в Софии. Это были Владислав Мухин, которого обвиняют в совершении убийства, и Андрей Данилов, осужденный за особо тяжкие преступления.

По данным МВД, Владислав Мухин был участником организованной преступной группы. Он разыскивался по обвинению в убийстве, ему удалось покинуть Россию.

Андрей данилов был осужден за убийства и незаконное владение оружием. его объявили в роск по каналам Интерпола после его попытки напасть на предпринимательницу из Череповца. Тогда он ранил ее и одного из сотрудников ЧОП. Другой сотрудник был убит им.