В Сети появилось забытое предсказание Ванги для Белоруссии на 2021 год

Прорицательница Ванга предсказала, какая ситуация ждет граждан Белоруссии уже в этом году.

Прорицательница Ванга предсказала, какая ситуация ждет граждан Белоруссии уже в этом году.

В последнем предсказании провидицы говорится, что в 2021 году ситуация в республике стабилизируется. Постепенно страна войдет в спокойное русло. Вероятно, ясновидящая имела в виду политическую обстановку, которая наблюдается в последнее время в Белоруссии. Возможно, именно грамотная политика властей республики поможет стабилизировать ситуацию, пишет издание NewInform.

Ранее родственник Ванги рассказал, что 2020 год ознаменует приход "пяти двоек, после которого наступит год Кричащего Петуха". После многочисленных потрясений в России жизнь станет намного лучше. Также предсказательница заявила, что международную арену покинут два самых значимых лидера.