Депутат Панков призвал наказать виновных за снос архитектурного наследия в Саратове

Дом героя Отечественной войны брандмейстера Василия Акимова был снесен еще в 90-е, но теперь у власти есть возможности наказать виновных, заявил депутат Николай Панков.

Дом героя Отечественной войны брандмейстера Василия Акимова был снесен еще в 90-е, но теперь у власти есть возможности наказать виновных, заявил депутат Николай Панков.

ООО "Юридическая компания "Фемида-Саратов" неправомерно уничтожила исторический памятник, и теперь, когда земля вернулась под контроль муниципалитета, виновные ответят по всей строгости закона, написал Панков в Telegram-канале.

"Может быть, это предотвратит очередные попытки захвата и уничтожения нашего архитектурного наследия", — отметил политик.

Панков неоднократно обращал внимание властей на неправомерный снос памятника культурного наследия. Сейчас он надеется создать прецедент, который защитит другие старинные здания города от незаконной продажи или уничтожения.