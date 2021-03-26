Малышева рассказала, людям с какой группой крови нельзя курить и толстеть

Люди с разными группами крови предрасположены к определенным разновидностям рака, рассказала врач и телеведущая Елена Малышева.

Люди с разными группами крови предрасположены к определенным разновидностям рака, рассказала врач и телеведущая Елена Малышева.

Опухоль толстого кишечника чаще всего диагностируют у обладателей первой группы крови. Раку желудка и другим предраковым заболеваниям этого органа больше всего подвержены люди со второй группой крови, отметила Малышева в эфире телепередачи "Жить здорово!".

Рак поджелудочной железы у обладателей третьей группы встречается чаще, чем у людей с другими антигенными характеристиками эритроцитов. Риск развития этого заболевания у таких людей значительно увеличивается с набором лишнего веса. Люди с четвертой группой склонны к раку почки и молочных желез. Курение для обладателей этой группы крови представляет особую опасность, заключила телеведущая.