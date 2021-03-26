Путин: туристический кешбэк для учащихся должен быть круглогодичным

В ходе заседания президент РФ предложил расширить программу туристических бонусов для школьников и студентов.

Президент РФ Владимир Путин считает необходимым совершенствование системы туристического кешбэка. Для школьников и студентов сделать программу круглогодичной, при этом увеличить процент возврата с туров. Такое мнение президент высказал на заседании наблюдательного совета АНО «Россия - страна возможностей».

«У нас есть эта программа - кешбэк: 20% возвращается от суммы затрат на туристические услуги при внутреннем туризме, но не больше 20 тыс. рублей. Это правило не действует, действительно, именно тогда, когда у молодых людей — у школьников, у студентов — каникулы. Вот как раз в каникулярный период, июль, август, по-моему, это не работает. А нужно, чтобы это работало как минимум для этой категории», — ответил Путин одному из участников заседания.

В завершении темы президент сообщил, что даст поручение правительству разработать предложения по расширению программы для туров по России.