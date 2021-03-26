«Майдан иностранных дел» собрался «заблокировать» Крым в трех измерениях

Украина, если она хочет добиться от России компенсации убытков, понесенных в результате потери Крыма, следует создать единый государственный центр, обеспечивающий экономическую, правовую и дипломатическую блокаду полуострова.

Украина, если она хочет добиться от России компенсации убытков, понесенных в результате потери Крыма, следует создать единый государственный центр, обеспечивающий экономическую, правовую и дипломатическую блокаду полуострова.

Такой «рецепт» решения проблем в эфире интернет-канала «Скрыпин» озвучил бывший крымский экономист, эксперт украинской внепартийной некоммерческой организации «Майдан иностранных дел» Андрей Клименко.

По словам, украинского эксперта, помимо всесторонней блокады Крыма, Киев также должен добиваться ареста российских артистов, выезжающих за границу, и потом использовать их для получения компенсации за потерю Крыма.

Главное, подчеркнул Клименко, это сделать данные стратегии государственными.

«Сделать дипломатическую, экономическую и правовую блокаду (полуострова Крым). То есть сделать так, чтобы повышалось международное санкционное давление, а это экономическая война, и чтобы каждый день, каждый месяц в разных странах суды отсуживали на компенсацию убытков Украины имущество Российской Федерации», — объяснил эксперт.

А для того, чтобы это стало возможным, Киев должен создать мощный центр управления этой дипломатической, правовой и экономической войной, заключил Клименко.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав Российской Федерации семь лет назад – в марте 2014 года по результатам проведенного там всенародного референдума.

Киев отказался признать законность волеизъявления крымчан и обвинил Россию в «аннексии» полуострова. Также Киев провозгласил курс на возвращение Крыма в состав Украины, однако, одновременно с этим украинские власти организовали полуострову транспортную, энергетическую и водную блокаду.

За прошедшие годы Россия успешно справилась с последствиями этих блокад, построив Крымский мост и возведя на полуострове несколько электростанций. Сейчас решается вопрос со снабжением Крыма пресной водой, так как Украина не намерена открывать перекрытый ею еще в 2014 году Северо-Крымский канал, обеспечивавший с советских времен более 80% водных потребностей полуострова.

При этом руководство России неоднократно на разных уровнях заявляло, что воссоединение Крыма с РФ произошло по результатам волеизъявления жителей полуострова и в полном соответствии с международными правовыми нормами. Вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда, подчеркнули в Кремле.