Sohu: Британцы пришли в бешенство из-за высмеивания РФ ее имперских амбиций

Великобритания пообещала нарастить ядерный арсенал в ближайшие 30 лет. В России к этой новости отнеслись с иронией.

В Лондоне возмутились шуткам российского военного общества в адрес британских вооруженных сил. Москва публично высмеяла намерение Великобритании нарастить ядерный арсенал, что задело последнюю за живое, констатировали эксперты китайского издания Sohu.

16 марта Великобритания представила новую внешнеполитическую и оборонную стратегию на ближайшие 30 лет. Главной угрозой для мира Лондон назвал Китай. Кроме того, власти также пообещали активно противостоять «полному спектру угроз, исходящих от России». Для этого правительство планирует увеличить ядерный арсенал и расходы на оборону.

Аналитики Sohu в своей статье обратили внимание, что за последние несколько лет отношения между Великобританией и Россией стали более напряженными. У сторон накопились взаимные претензии, которые нередко становятся причиной резких публичных высказываний.

Решение Лондона нарастить ядерный потенциал в мире восприняли с беспокойством, чего не скажешь о России, которая отреагировала на новость с иронией, обратили внимание китайские эксперты. В самой Великобритании шуток не поняли.

«Россия публично высмеяла пустые имперские амбиции Великобритании и ее мечты восстановить потерянный статус одной из крупнейших военных держав», — приводит содержание статьи «ПолитРоссия».

По словам обозревателей, Москва уже не раз высмеивала британские вооруженные силы, демонстрируя, что не считает Туманный Альбион конкурентоспособным в военном плане. Если ранее Лондон и мог похвастаться мощным флотом и армией, то теперь эти времена остались позади.

«Намерения Великобритании увеличить свой ядерный арсенал стали неприятным сюрпризом для всего мира. Даже американские эксперты начали задаваться вопросом, зачем Лондон все это делает», — рассуждают специалисты.

Впрочем, Лондон так и не смог объяснить, какую именно угрозу Россия для него представляет. Никаких конкретных доказательств со стороны британских властей приведено не было, иронично отмечают журналисты Sohu.

«Великобритания хочет бросить вызов России, но сегодня для этого у нее нет сил. Лондон сильно отстает от своих конкурентов, и его позиции в этом конфликте выглядят весьма спорно», — подытожили в издании.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков назвал решение британских властей немотивированным, политически вредным и ущербным с точки зрения укрепления мировой стабильности.

«Это решение является немотивированным, политически вредным, если не сказать ущербным с точки зрения задачи укрепления международной стабильности и безопасности. Аргументы, которые приводятся в обоснование [этого шага], ложные», — был категоричен Рябков.

Политик добавил, что действия Лондона говорят о том, что фокус подхода к международным делам сместился «в сторону абсурда»: не на реальные факты, а на «собственные представления о происходящем».