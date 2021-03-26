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16:11   26 Марта 2021
Политика

Захарова заявила о пристальном внимании Москвы к Корейскому полуострову

Захарова заявила о пристальном внимании Москвы к Корейскому полуострову

Москва пристально наблюдает за развитием ситуации на Корейском полуострове. Об этом официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила журналистам.

Корейский полуостров стал объектом внимания российских властей в связи с проведением в этой зоне военных маневров и ракетных пусков, отметила спикер МИД.

"В создавшихся условиях призываем все вовлеченные стороны проявлять сдержанность и серьезно задуматься над негативными последствиями дальнейшей эскалации напряженности в регионе", — заявила Захарова.

Совфед РФ ранее выразил обеспокоенность в связи с испытаниями баллистических ракет на территории КНДР.

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#захарова #мид #корейский полуостров

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