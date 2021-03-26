Захарова заявила о пристальном внимании Москвы к Корейскому полуострову

Москва пристально наблюдает за развитием ситуации на Корейском полуострове. Об этом официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила журналистам.

Москва пристально наблюдает за развитием ситуации на Корейском полуострове. Об этом официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила журналистам.

Корейский полуостров стал объектом внимания российских властей в связи с проведением в этой зоне военных маневров и ракетных пусков, отметила спикер МИД.

"В создавшихся условиях призываем все вовлеченные стороны проявлять сдержанность и серьезно задуматься над негативными последствиями дальнейшей эскалации напряженности в регионе", — заявила Захарова.

Совфед РФ ранее выразил обеспокоенность в связи с испытаниями баллистических ракет на территории КНДР.