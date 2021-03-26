Житель Ленобласти предстанет перед судом за изнасилование маленьких дочерей

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Сосновом Бору мужчину, которого подозревают в насилии сексуального характера в отношении дочерей.

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Сосновом Бору мужчину, которого подозревают в насилии сексуального характера в отношении дочерей.

По предварительным данным, девочек пяти и четырех лет забрали из квартиры на улице Мира сотрудники "Сосновоборского комплексного центра социального обслуживания населения" из-за антисанитарных условий проживания. Но во время осмотра медики заметили у подопечных синяки в области паха и ягодиц, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних". Ранее предполагаемого преступника пытались лишить родительских прав.