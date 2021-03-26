Врио губернатора Воронежской области Виталий Шабалатов оказался в списке должников за неуплату коммунальных услуг и штрафов за нарушение ПДД.

Врио губернатора Воронежской области Виталий Шабалатов оказался в списке должников за неуплату коммунальных услуг и штрафов за нарушение ПДД, передает издание "Блокнот".

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов, политик задолжал ЖКУ 73 813 рублей. Как сообщают журналисты, Шабалатов перестал оплачивать счета в октябре 2020 года, а через какое-то время к сумме долга начало прибавляться пени. Именно просрочка сроков платежей стала причиной большой суммы задолженности.

Ранее стало известно, что политик систематически не оплачивает штрафы за лихую езду. Когда ему указали на нарушения, он принес извинения, однако в тот же вечер снова был замечен за превышением скорости.