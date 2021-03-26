В Подмосковье львица оккупировала крышу частного дома

Дикое животное сбежало из частного дома в селе Козино в подмосковном Одинцове и обосновалось на крыше жилого помещения.

Дикое животное сбежало из частного дома в селе Козино в подмосковном Одинцове и обосновалось на крыше жилого помещения.

Очевидцы, живущие неподалеку, поделились с журналистами 360tv.ru видеороликом, на котором видно, как хищное животное восседает на крыше строения.

Пока неизвестно, насколько агрессивно будет вести себя львица, но, судя по кадрам видеозаписи, зверь спокоен. Корреспонденту 360tv.ru удалось связаться с хозяйкой "питомца". По словам женщины, это обычная ситуация, животное находится под контролем. Панику подняли соседи, с которыми у нее сложились тяжелые отношения.