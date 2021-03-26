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15:49   26 Марта 2021
Общество

Малышева рассказала, как убрать боль в пояснице с помощью физических упражнений

Малышева рассказала, как убрать боль в пояснице с помощью физических упражнений

Избавиться от болевых ощущений в области поясницы помогут физические упражнения на определенные мышцы, заявила врач и телеведущая Елена Малышева.

Проблему болей в пояснице ведущая затронула в эфире программы "Жить здорово!". Она объяснила, что решить ее можно с помощью правильной физической нагрузки.

Малышева подчеркнула, что самое главное для суставов в поясничной области — это сильные мышцы ягодиц и пресса. Именно упражнения для этих групп мышц предотвращают развитие болевого синдрома. Врач-невропатолог, мануальный терапевт и соведущий Малышевой Дмитрий Шубин продемонстрировал упражнение, которое поможет избавиться от болей в поясничной области мгновенно.

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#телеведущая #малышева #жить здорово

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