15:49 26 Марта 2021Общество
Малышева рассказала, как убрать боль в пояснице с помощью физических упражнений
Избавиться от болевых ощущений в области поясницы помогут физические упражнения на определенные мышцы, заявила врач и телеведущая Елена Малышева.
Избавиться от болевых ощущений в области поясницы помогут физические упражнения на определенные мышцы, заявила врач и телеведущая Елена Малышева.
Проблему болей в пояснице ведущая затронула в эфире программы "Жить здорово!". Она объяснила, что решить ее можно с помощью правильной физической нагрузки.
Малышева подчеркнула, что самое главное для суставов в поясничной области — это сильные мышцы ягодиц и пресса. Именно упражнения для этих групп мышц предотвращают развитие болевого синдрома. Врач-невропатолог, мануальный терапевт и соведущий Малышевой Дмитрий Шубин продемонстрировал упражнение, которое поможет избавиться от болей в поясничной области мгновенно.