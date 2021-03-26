Многочисленные скандалы с Венгрией начали отражаться на Украине

Недальновидная политика украинских властей, которые из-за политических разногласий испортили отношения с соседями, привела к тому, что у простых жителей станы не осталось практически никакой возможности получить прививку от коронавируса.

Недальновидная политика украинских властей, которые из-за политических разногласий испортили отношения с соседями, привела к тому, что у простых жителей станы не осталось практически никакой возможности получить прививку от коронавируса.

Об этом в эфире украинского канала «Первый независимый» рассказал экс-глава Закарпатской области Геннадий Москаль, который, в частности, напомнил, что раньше Венгрия всегда делилась вакцинами с Украиной, но теперь это стало невозможным, так как Киев заморозил отношения с Будапештом.

Также украинский МИД теперь портит отношения и со Словакией, премьер-министр которой Игор Матович ранее позволил себе неудачную шутку про Закарпатскую область – якобы он готов отдать Закарпатье России, если та пришлет Словакии свою эффективную вакцину от COVID-19 «Спутник V». Матович уже несколько раз извинился за свои слова, но Киев не успокаивается и продолжает рвать отношения с Братиславой вместо того, чтобы налаживать связи и искать вакцину для украинцев, отметил Москаль.

«Где наш (глава МИД Украины Дмитрий) Кулеба? Вместо того, чтобы бороться с премьер-министром Словакии, который уже сто раз извинился за свою дурацкую шутку, ведь никакую территорию он и не имел в виду забирать. Чтобы бороться с венграми, какие бы они ни были, венгры всегда давали вакцины. Если бы у нас были дружественные отношения, я думаю, что мы бы через Венгрию давно получили бы эти вакцины…», — заявил бывший глава Закарпатской области.

Но вместо конструктивных действий, МИД Украины продолжает слепо следовать курсу Киева, требуя от Словакии неких сатисфакций, и принципиально отказываясь от контактов со странами, позволившими себе позитивно отозваться о России и российской вакцине, подчеркнул Москаль. А Украина тем временем в условиях полного отсутствия эффективной вакцины, переживает третью волну коронавируса.