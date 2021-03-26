Коммунисты рассказали Зюганову о многократных нарушениях Рашкина перед выборами в Госдуму

Глава Московского горкома КПРФ Валерий Рашкин пытается выдвинуть на предстоящие выборы в Госдуму своих ставленников.

Глава Московского горкома КПРФ Валерий Рашкин пытается выдвинуть на предстоящие выборы в Госдуму своих ставленников.

Депутаты КПРФ от Красногвардейского района обратились к главе партии Геннадию Зюганову с жалобой на незаконные действия главы Московского горкома Валерия Рашкина. По данным депутата Александры Богомольниковой, не так давно он отклонил кандидатуру Николая Сергеева, которого выдвинули на выборы в Госдуму от 203 округа. Вместо него Рашкин представил не состоящего в коммунистической партии Виталия Петрова, заявила она в соцсети.

"Рашкин не первый раз пытается поставить в округе своего человека — на выборы в Мосгордуму в 2019 году он тоже выдвинул по округу некоего А. Исполатова, который не работал с населением, не имел уважения соратников и по результатам голосования занял последнее место", — цитирует Nation News слова коммунистов.

Представители других райкомов партии также не остались в стороне и вступили в дискуссию под публикацией Богомольниковой. Они отметили, что сами не единожды сталкивались с грубыми нарушениями от московской верхушки КПРФ. Депутат Госдумы Валерий Рашкин пока не отозвался на критику и не комментирует произошедшее ни в соцсетях, ни во время общения с прессой.