Белорусская группа выбрала новую песню для конкурса "Евровидение-2021"

Представители Белоруссии на Евровидении-2021 определились с песней, и скоро она будет отправлена в Европейский вещательный союз.

Представители Белоруссии на Евровидении-2021 определились с песней, и скоро она будет отправлена в Европейский вещательный союз.

Председатель белорусского государственного медиахолдинга "Белтелерадиокомпания" Иван Эйсмонт рассказал порталу РИА Новости , что у Белоруссии готова композиция для выступления на международном песенном конкурсе.

Группа "Галасы 3Места" хотела выступить с песней "Я научу тебя", но организаторы Евровидения-2021 увидели в ней политический подтекст и удалили с официального YouTube-канала конкурса. Было предложено заменить композицию, и Иван Эйсмонт сообщил, что конкурсанты от Белоруссии думают над новой композицией.

"Группа предложила выбор из двух новых песен. Мы выбрали одну из них", — рассказал Эйсмонт.

После того, как композиция будет сведена и отправлена в ЕВС, представители Белоруссии объявят название и представят ее широкой публике. Конкурс "Евровидение-2021" пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая.