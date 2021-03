Более 30 человек погибли в Египте при столкновении двух поездов

Два поезда столкнулись в городе Тахта в египетской провинции Сохаг. Три пассажирских вагона сошли с рельсов. Погибли люди.

Трагедия произошла в провинции Сохаг к югу от Каира. В результате столкновения опрокинулись три вагона. Инцидент унес жизни 32 человек, еще 66 получили ранения, сообщили в Министерстве здравоохранения Египита. На месте работают полиция и экстренные службы.

