«Всероссийская мясорубка». Почему провалились мечты Ленина о мировой революции

Большевики, культивировавшие идеи коммунизма в России, планировали заразить тягой к учению Маркса весь мир.

В начале XX века сторонники Владимира Ленина, впрочем, как и он сам, вдохновившись трудами Карла Маркса и Фридриха Энгельса, грезили мечтами о торжестве рабочего класса во всем мире. По крайней мере, акцентировали внимание доверчивых рабочих на подобной повестке.

Пройдя сквозь все тяготы и лишения вынужденной эмиграции в Европе, большевики принялись строить коммунизм в России, запланировав распространение этой идеи и на соседние страны. Но повсеместному огню революции не суждено было вспыхнуть.

Коммунизм в России

21 ноября 1918 года Ленин подписал декрет Совнаркома «Об организации снабжения населения всеми продуктами и предметами личного потребления и домашнего хозяйства». С этого дня на территории страны запрещалась торговля, вместо денежных отношений вводился натуральный обмен. Позже населению ввели трудовую повинность, увеличив рабочий день для некоторых специальностей до 14, а порой и 16 часов.

Общественный транспорт сделали бесплатным (ну, здравствуй, коммунизм), а коммунальные платежи были отменены (правда, ни то, ни другое надлежащим образом не обслуживалось).

Ленин, как и полагало убежденному революционеру-агностику, поставил под удар Русскую православную церковь. Натерпелась от действовавших порой анархически представителей новой власти и интеллигенция. И если деятелей науки и культуры попросту высылали за границу, то со священниками и монахинями расправлялись более жестоким путем — расстреливали без разбора.

Революция за гранью

Как и мечтал Ленин, после Октябрьской революции 1918 года идеи коммунизма начали захватывать головы людей далеко за пределами новообразованной страны. Переворот в России так впечатлил некоторых европейских приверженцев переворота, что в 1919 году в Германии образовались Баварская и Бременская Советские Республики. Немногим ранее то же самое происходит с Эльзасом.

Коммунизм на 12 дней становится частью ирландской истории — в середине апреля графство Лимерик тоже провозглашает власть советов, образовывая Лимерикский совет. К слову, не надолго.

Сторонники Ленина также пытались поднять на борьбу рабочих в Эстонии, Болгарии и Польше, но эти попытки не увенчались успехом.

«Советская власть, каковы бы ни были преследования сторонников коммунизма в разных странах, Советская власть неминуемо, неизбежно и в недалеком будущем победит во всем мире», – заявил Ленин в программной речи "Что такое советская власть?".

Признание поражения

Всего за несколько лет переходного периода от процветающей монархии к развивающемуся социализму в СССР миллионы людей погибли от голода, пришла в упадок промышленность — заводы прекращали работу, на этом фоне повсеместно вспыхивали восстания крестьян. Чтобы спасти положение, в 1921 году Ленин выдвинул программу «новой экономической политики» (НЭП). С помощью нее был запущен процесс восстановления народного хозяйства.

Незадолго до смерти, в 1924 году, вдохновитель большевистского движения признал, что идея мировой революции, задуманная еще Марксом и Энгельсом на бумаге, «по щучьему велению» невозможна в реальном мире, и призвал своих сторонников пересмотреть политику в этом отношений.

«Это вопрос десятилетий и поколений. Можно попробовать загнать население в новый строй силой, но вопрос еще, сохраним ли мы власть в этой всероссийской мясорубке», — заявлял Ленин в последние дни своей жизни.

Это признание, а после и смерть вождя мировой революции, заставила большевиков выбирать дальнейший путь развития государства. В борьбу за власть вступили Лев Троцкий, который хотел воплотить в жизнь мировое господство по заветам Ильича, и Иосиф Сталин, преследовавший собственные цели.

В итоге история расставила все по своим местам — Сталин опередил всех в междоусобной борьбе, а СССР пришлось постепенно готовиться к главной битве в своей 73-летней истории.