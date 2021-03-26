Узбекистан назвал правила въезда для российских туристов

Наличие отрицательного результата теста на коронавирус на русском или английском языках — главное условие для туристов из РФ, желающих посетить Узбекистан.

Наличие отрицательного результата теста на коронавирус на русском или английском языках — главное условие для туристов из РФ, желающих посетить Узбекистан.

Уже 1 апреля Россия официально возобновляет регулярное авиасообщение с Узбекистаном. Туристам предоставят возможность осмотреть достопримечательности этой страны, не проходя двухнедельный карантин. Об этом россиянам рассказали в посольстве Узбекистана в РФ.

Чтобы попасть на территорию этой страны, выходцам из РФ необходимо иметь отрицательный результат теста на коронавирус, сделанного не позднее чем за 72 часа до прибытия. К тому же на территории Узбекистана нужно носить маску и перчатки, находясь в общественных местах. Еще очень важно соблюдать социальную дистанцию. Сейчас для российских туристов в Узбекистане действует безвизовый режим, если их пребывание в стране не превышает 60 дней.