В МИД России назвали бесчеловечными действия террористов в Нигере

Россия обеспокоена бесчеловечными террористическими атаками исламистов в Нигере. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Россия обеспокоена бесчеловечными террористическими атаками исламистов в Нигере. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, российская сторона поддерживает власти Нигера, которые предпринимают меры, направленные на обеспечение безопасности в стране и задержание всех виновных в совершенных преступлениях. Захарова добавила, что всплеск террористической активности в Нигере пришелся на период парламентских и президентских выборов.

"Мы уверены, что, несмотря на препятствия, которые создают экстремисты, нигерское общество продолжит продвижение по пути устойчивого демократического развития", — отметила дипломат.

Напомним, 21 марта боевики атаковали несколько населенных пунктов на северо-западе Нигера. Террористы вели беспорядочный огонь по мирным жителям. В результате атаки погибли около 140 человек. Инцидент произошел в регионе Тахуа, который является одной из зон в Нигере, где наиболее активно действуют боевики террористической группировки "Исламское государство в Западной Африке", которая является структурой запрещенной в РФ организации "Исламское государство".