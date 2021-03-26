Пропавшего по дороге в школу подростка нашли мертвым в Туве

Тело 16-летнего подростка, пропавшего без вести по дороге в школу в селе Бай-Хаак Тандинского района, обнаружили в тайге.

Тело 16-летнего подростка, пропавшего без вести по дороге в школу в селе Бай-Хаак Тандинского района, обнаружили в тайге.

Ученик 10 "Б" утром вышел из дома и направился в школу, после чего пропал без вести, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону. В поисках ребенка участвовали не только местные жители, но и работники администрации, медучреждений, волонтеры, сотрудники МВД и МЧС, ГО и ЧС.

Школьника обнаружили в таежной местности, причины его смерти выясняются. На место прибыла оперативная группа, состоящая из следователей-криминалистов СК, сотрудников МВД и военнослужащих 55-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Полиция выяснила, что погибший на профилактическом учете ПДН не состоял, ранее не сбегал из дома и не был склонен к бродяжничеству.