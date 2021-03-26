Мошенник от имени президента Узбекистана "решал" проблемы граждан за деньги

Сотрудники полиции Узбекистана задержали 39-летнего местного жителя, который выдавал себя за главу администрации президента страны Шавката Мирзиеева.

Сотрудники полиции Узбекистана задержали 39-летнего местного жителя, который выдавал себя за главу администрации президента страны Шавката Мирзиеева.

По данным ведомства, мужчина создал фейковый аккаунт президента республики в Facebook. Представляясь главой администрации лидера страны, 39-летний житель города Чирчик переписывался с гражданами.

Мошенник предлагал решить практически любую проблему за вознаграждение. Стоимость услуг "президента" варьировалась от 50 тысяч до 1,5 миллиона узбекских сумов (от 360 до 10 800 рублей). Проблемы, которые необходимо было решить, в основном касались жилищных вопросов и погашения кредитов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве. Теперь задержанному грозит до десяти лет лишения свободы.