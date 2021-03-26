Досрочные выборы 2000 года: Как Путин стал президентом России

В этот день, 26 марта 2000 года, Владимир Путин впервые выиграл президентские выборы. Вспоминаем, почему именно он стал преемником Бориса Ельцина.

В новый век, 31 декабря 1999 года, Россия вошла не на самой радостной ноте. С официальным обращением к согражданам, застывшим перед телеэкранами с бокалами шампанского, выступал президент Борис Ельцин. Слова его были полны надежды на «необыкновенную эпоху» в истории страны, но перед этим необходимо было принять одно непростое решение:

«Я долго и мучительно над ним [решением] размышлял. Сегодня, в последний день уходящего века, я ухожу в отставку. <…> Держаться за власть, когда у страны есть сильный человек, достойный быть президентом, и с которым сегодня практически каждый россиянин связывает свои надежды на будущее?! Нет, это не по мне! Не по моему характеру!», — бил рукой по столу Ельцин.

Свои обязанности первый российский президент переложил на тогдашнего главу правительства, энергичного и перспективного политика Владимира Путина. На момент отставки Ельцина до очередных выборов оставалось всего полгода, но после той новогодней ночи политический распорядок пришлось поменять.

Ровно 21 год назад, 26 марта 2000 года, в России прошли досрочные президентские выборы. Вспоминаем, кем были главные оппоненты Путина и почему имена некоторых из них так и не были напечатаны в избирательных бюллетенях.

Кандидат из прошлого века

Задача предстояла непростая: в трехмесячный срок организовать выборы в огромной стране, во многих уголках которой еще не остыли очаги коммунистических идей. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, уже оправившийся после болезненного поражения 1996 года, воспринял уход Ельцина, как сигнал. «Семья» (так называли ближайшее окружение президента) уходит из Кремля, значит время брать инициативу в свои руки.

«Ельцин уже не может управлять по-старому, а по-новому он не умеет. В ближайшее время "Семья" его изолирует, чтобы он не мешал. Администрация президента растерянна, ослаблена, она не имеет авторитета. Время либералов ушло, народ их ненавидит», — утверждал коммунист.

Никто не сомневался в том, что последователь идей Ленина вновь попытается поставить страну на давно отъезженные рельсы, но кто выступит в роли главного оппонента? Всего за полгода до исторической отставки Ельцина россияне не без основания прочили главный политический пост Евгению Примакову – опытному представителю старой номенклатурной школы, министру иностранных дел России и председателю правительства в 1998-1999 годах.

Дипломат заключил союз с мэром Москвы Юрием Лужковым, который всерьез намеревался стать президентом, но не так серьезно оценивал свои шансы. На неустойчивом каркасе движения «Отечество» (принадлежало Лужкову) столичный глава и глава МИД с подачи нескольких успешных губернаторов создали избирательный блок «Отечество — Вся Россия», чтобы под его знаменами брать Кремль на грядущих выборах.

Несмотря на весь энтузиазм Лужкова, главным политическим тяжеловесом считали Примакова. Его карьере помешала «жадность» соратника: чтобы понизить рейтинг «Семьи», тогдашний мэр Москвы затеял целую кампанию, основанную на тезисе о «коррумпированном Кремле». Примаков подтверждал, что место в тюрьмах для экономических преступников всегда найдется.

Лужков не соразмерил силы и не смог выстоять после ответного «удара» Ельцина. «Семья» напала на след заграничных активов Елены Батуриной – супруги столичного мэра, самой богатой женщины России на рубеже веков. К такому маневру кандидат в президенты оказался не готов.

Ситуацию подогревала информационная кампания против связки Примаков-Лужков. Важную роль в ней сыграл журналист Сергей Доренко, который в авторской передаче позволял себе довольно дерзкие замечания в адрес мэра:

«За Лужковым станут охотиться правоохранительные органы. Его объявят в розыск в Интерпол. Позвольте сделать официальное заявление: я лично бегу из страны вместе с Лужковым. Мы попробуем перейти границу Аргентины с Парагваем инкогнито. Мне можно не менять внешность, все равно меня никто не знает; а вот "члена семьи его жены" придется камуфлировать. Я придумал: мы переоденем Лужкова мужчиной».

Почетного дипломата Примакова упрекнуть в слабости к деньгам было не так просто, поэтому проще всего было сфокусироваться на его «почетном» возрасте. 70-летний министр, по сообщениям центральных российских телеканалов, почти не мог передвигаться и адекватно воспринимать информацию. Этакий Джо Байден в версии 2.000. После такой массированной атаки СМИ вопрос об участии Лужкова и Примакова в президентских выборах был закрыт.

Истинный преемник

После того, как Примаков выбыл из игры, в кулуарах Кремля заговорили о «преемниках Ельцина». На эту должность претендовали сразу два человека: первый зампред председателя правительства Николай Аксененко и бывший министр внутренних дел, последний перед Путиным глава правительства Сергей Степашин.

Перспективы последнего, по мнению многих опытных политиков, были намного выше, чем у юного, по кремлевским меркам, Владимира Владимировича.

«Я считал, что избираемость кандидата гораздо более важный критерий, чем качества будущего президента. И с точки зрения избираемости, как мне представлялось, Степашин был выше, чем Путин. В то же время, я совсем не считал тогда, что Путин хуже, как президент», — вспоминал Анатолий Чубайс.

В мемуарах Борис Ельцин писал, что после продолжительных раздумий все же решил остановиться на Степашине. Аксененко недолюбливали в Госдуме, но и за министром внутренних дел тянулся след из 1995 года. Тогда Степашин, будучи главой ФСБ, провалил операцию по освобождению заложников из центральной районной больницы города Буденновска, что в Ставропольском крае.

Здание захватили террористы под предводительством бригадного командира Шамиля Басаева. В результате переговоров захватчикам позволили покинуть населенный пункт и вернуться на родину в Чечню.

Напористее всех за кандидатуру Сергея Степашина ратовал Чубайс, который до последнего видел в нем будущего российского президента. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» вспомнил, каким ему виделся тогдашний премьер-министр:

«Степашин был достаточно опытным человеком. К тому моменту он прошел все ступеньки и силовых ведомств, и премьерских. В этом отношении он к должности президента России был готов не меньше, а даже больше, чем Владимир Путин».

Итоговые кандидаты

Как бы то ни было, Сергей Степашин сошел с трассы еще до старта президентской гонки (Ельцин отправил его в отставку). Тремя главными претендентами на пост президента после отставки Ельцина стали подающий надежды Путин, воодушевленный Зюганов и включившийся в гонку предводитель левоцентристов из «Яблока», экономист Григорий Явлинский.

Помимо них в выборах также участвовали еще девять человек: кинорежиссер и депутат Госдумы Станислав Говорухин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, бизнесмен Умар Джабраилов, лидер движения «Духовное наследие» Алексей Подберезкин, председатель движения «За гражданское достоинство» Элла Памфилова, генеральный прокурор РФ Юрий Скуратов, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, губернатор Самарской области Константин Титов и бывший руководитель Управления КГБ по Москве Евгений Савостьянов. Последний снял свою кандидатуру за пять дней до выборов в пользу Явлинского.

Вокруг «временного президента» Владимира Путина быстро сформировалась команда профессионалов, которая помогала молодому управленцу взбираться на политический Олимп. Геннадий Зюганов сетует, что большинство предвыборных тезисов политтехнологи переняли у коммунистов.

«Когда Путин появился, он в своих первых обращениях заложил многое из того, что было наработано у нас [партии КПРФ]. Там и социальное государство, и высокие технологии, и нормальные зарплаты, и забота о русском языке, и патриотическое воспитание. И еще многое из того, что продвигали члены КПРФ. Во многом его обещания позволили стране отползти чуть дальше от края пропасти», — заключил лидер думских коммунистов.

Явка на досрочных выборах 26 марта 2000 года составила 68,74%. Больше всего голосов получил Владимир Путин – его поддержало больше 39 миллионов человек (почти 53%). Следом за ним оказался вечно второй Геннадий Зюганов (почти 22 миллиона человек и 29,2%), а третье место занял как раз Явлинский (4 миллиона человек и 5,8%).

Центральная избирательная комиссия признала выборы состоявшимися 5 апреля. Спустя месяц Владимир Путин официально вступил в должность президента России.