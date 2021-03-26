Жительницы Узбекистана попали под суд за приготовление сумаляка в полуголом виде

Женщины получили 15 суток за приготовление праздничного блюда в непристойном виде. Инцидент произошел в ночном клубе. Девушки проведут под арестом 15 суток.

Женщины получили 15 суток за приготовление праздничного блюда в непристойном виде. Инцидент произошел в ночном клубе. Девушки проведут под арестом 15 суток.

Ургенчский городской суд признал девушек, готовивших сумаляк в нижнем белье в Узбекистане, виновными. Им назначено наказание в виде административного ареста на 15 суток и штрафы.

Об инциденте стало известно после публикации видео, на котором жительницы Узбекистана готовят праздничное блюдо в честь Навруза — сумаляк. Все произошло на вечеринке в ночном клубе "Сахара" в городе Ургенче. Представительницы прекрасного пола делали это в одном нижнем белье, что возмутило стражей порядка, которые завели дело против нарушительниц порядка.