15:17 26 Марта 2021Политика
Конкурсантам "Россия — страна возможностей" предложили упростить получение гражданства РФ
Победителям конкурса "Россия — страна возможностей" могут упростить процедуру получения гражданства. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин.
Победителям конкурса "Россия — страна возможностей" могут упростить процедуру получения гражданства. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин.
Политик принял участие в заседании наблюдательного совета платформы "Россия — страна возможностей". Он заявил, что распорядится проработать упрощение получения паспортов РФ для лауреатов конкурса.
В ходе заседания президент дал старт четвертому сезону соревнования управленцев "Лидеры России", а также второму сезону конкурса среди школьников "Большая перемена". Путин высоко оценил результаты работы площадок.