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15:17   26 Марта 2021
Политика

Конкурсантам "Россия — страна возможностей" предложили упростить получение гражданства РФ

Конкурсантам "Россия — страна возможностей" предложили упростить получение гражданства РФ

Победителям конкурса "Россия — страна возможностей" могут упростить процедуру получения гражданства. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин.

Политик принял участие в заседании наблюдательного совета платформы "Россия — страна возможностей". Он заявил, что распорядится проработать упрощение получения паспортов РФ для лауреатов конкурса.

В ходе заседания президент дал старт четвертому сезону соревнования управленцев "Лидеры России", а также второму сезону конкурса среди школьников "Большая перемена". Путин высоко оценил результаты работы площадок.

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#путин #гражданство #россия - страна возможностей

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