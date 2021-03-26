Конкурсантам "Россия — страна возможностей" предложили упростить получение гражданства РФ

Победителям конкурса "Россия — страна возможностей" могут упростить процедуру получения гражданства. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин.

Победителям конкурса "Россия — страна возможностей" могут упростить процедуру получения гражданства. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин.

Политик принял участие в заседании наблюдательного совета платформы "Россия — страна возможностей". Он заявил, что распорядится проработать упрощение получения паспортов РФ для лауреатов конкурса.

В ходе заседания президент дал старт четвертому сезону соревнования управленцев "Лидеры России", а также второму сезону конкурса среди школьников "Большая перемена". Путин высоко оценил результаты работы площадок.