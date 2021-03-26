Песков ответил на вопрос про обращение супруги Навального в Кремль

Обращение жены осужденного блогера Алексея Навального Юлии не будет рассматриваться в Кремле. Причину такого решения объяснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Обращение жены осужденного блогера Алексея Навального Юлии не будет рассматриваться в Кремле. Причину такого решения объяснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Супруга Навального ранее опубликовала обращение к российскому руководству. Она призвала выпустить блогера из колонии в связи с состоянием здоровья.

Журналисты задали Пескову вопрос о реакции Кремля на обращение. Пресс-секретарь президента отметил, что ответа не последует, поскольку такие вопросы попадают под юрисдикцию Федеральной службы исполнения наказаний РФ.

Пресс-служба УФСИН по Владимирской области по итогам обследования блогера сообщила, что состояние его здоровья удовлетворительное.

Навальный приговорен к 3,5 годам колонии общего режима в связи с многократными нарушениями правил отбывания условного срока по делу о компании "Ив Роше". Сейчас он находится в покровской ИК-2 во Владимирской области.