Путин утвердил перечень разработанных фракциями Госдумы предложений

Председатель ГД Вячеслав Володин назвал ключевые решения, которые будут приняты в весеннюю сессию.

Президент Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с руководителями фракций в Госдуме, которая прошла в феврале. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Эти поручения — результат диалога разных политических фракций и главы государства. Получив поддержку президента, мы совместно с правительством постараемся выйти на принятие ряда решений в течение весенней сессии», — написал депутат в Telegram-канале.

Речь идет о сохранении повышенных пенсионных выплат россиянам, чей стаж работы в селе составил 30 лет; защите прав детей при отчуждении долей в праве общей собственности на жилье, в котором они проживают; поддержке граждан, которые воспитывают детей без участия второго родителя.

По словам Володина, у депутатов есть предложения по решению проблемы нехватки жилплощади для детей-сирот. Он объяснил, что меры по увеличению количества выдаваемых квартир будут вынесены на обсуждение уже в ближайшее время.

«По итогам встречи президент не только поддержал, но и рекомендовал ускорить принятие законопроектов о защите граждан от списания за долги средств, составляющих их минимальный доход, и о развитии электронных форм предоставления услуг в сфере занятости», — подчеркнул председатель ГД.

В заключении, Володин отметил, что регулярные встречи на уровне глав регионов и руководства фракций Госдумы для оперативного решения конкретных проблем необходимы.

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