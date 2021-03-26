Ищенко объяснил, в чем главное отличие между россиянами и американцами

Слабость американцев, которые не умеют переживать трудности, может помочь России покончить с Соединенными Штатами Америки безо всякой войны.

Слабость американцев, которые не умеют переживать трудности, может помочь России покончить с Соединенными Штатами Америки безо всякой войны.

Такое мнение в эфире YouTube-канале «Соловьев LIVE» высказал обозреватель МИА «Россия сегодня», политолог Ростислав Ищенко.

После распада Советского Союза, когда, казалось бы, должен был утратить смысл и военный блок НАТО, Соединенные Штаты Америки дали Альянсу новый смысл существования – контроль над Европой с целью не допустить формирования «Большой Евразии», которая могла бы сформироваться из европейских стран, России и Китая. В случае формирования такой мощной структуры сами США скатились бы до уровня региональной державы, не способной обеспечивать своим жителям сытое существование, так как американская экономика построена на принципе глобального паразитирования.

При этом Ищенко призвал не забывать, что Америка является страной эмигрантов, которые приехали туда в свое время именно за хорошей жизнью, а не потому, что им было плохо на родине.

«Страна таких эмигрантов внутренне сильно неустойчива, когда уровень жизни резко падает. Для народов традиционных стран, например, России, свойственно сплачиваться перед трудностями. Для народа, который создан колбасной эмиграцией, любые трудности приводят к разделению и раздроблению», — объяснил Ищенко.

К тому же в годы Второй мировой войны американцы создали концепцию морального подавления немецкого населения путем массированных бомбардировок. Эта концепция была основана на понимании, что в случае подобных авиаударов по США, население Америки моментально утратило бы волю к сопротивлению, рассказал Ищенко. Однако в случае с населением Германии их расчет оказался в коре неверным, и бомбардировки немецких городов привели к прямо противоположному результату.

Также политолог обратил внимание, что во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в полной мере проявилась основная слабость американцев – нежелание мириться со снижением уровня жизни. Именно этот фактор привел к расколу американского общества, к беспорядкам под лозунгами BLM и в поддержку экс-президента Дональда Трампа. Также кризис привел к тому, что многие американцы не понимают, к какому будущему идет страна после того, как на выборах 2020 года победил демократ Джо Байден.

Таким образом, заключил политолог, наиболее болезненный удар по США Россия нанесет, если займется развитием партнерских отношений с Китаем и Европой в рамках евразийских интеграционных проектов.