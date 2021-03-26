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15:01   26 Марта 2021
Общество

Правила замены просроченного паспорта в России обновят

Правила замены просроченного паспорта в России обновят

Министерство внутренних дел (МВД) РФ изменило период действия паспортов россиян. Граждане смогут пользоваться своими документами после просрочки в течение еще 30 дней.

Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Изменить сроки признания паспорта недействительным в ведомстве решили из-за сложившейся в банках практики. Они начали отказывать людям в предоставлении услуг по причине наличия у них паспортов, информация о статусе которых как недействительных указывается в соответствующем информационном ресурсе органов внутренних дел.

В МВД уверены, что изменение срока действия документа позволит гражданам полноценно участвовать в общественной, политической и экономической жизни общества. Паспорт подлежит замене по исполнении 20- и 45-летнего возраста.

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#мвд #паспорт #документ

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