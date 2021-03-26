Путин поддержал идею тиражирования чартерного туризма Бурятии

Опыт Республики Бурятии в развитии чартерных туристических программ может эффективно применяться в других регионах России, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Опыт Республики Бурятии в развитии чартерных туристических программ может эффективно применяться в других регионах России, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Беседа о развитии внутренних туристических маршрутов прошла в рамках круглого стола "Внутренний туризм: на новой волне возможностей". Догузова подчеркнула, что идею растиражировать опыт республики на другие регионы поддержал лично президент России Владимир Путин.

Чартерная программа предусматривает создание пакетных туристических путевок вместо хаотичной покупки билетов. Наиболее популярными чартерными турами в России за прошедший 2020 год стали поездки на озеро Байкал. Стоимость путевки составляла 18 тысяч рублей, если отправляться из Новосибирска, и 24 тысячи рублей для желающих поехать на озеро из Москвы.

Глава Бурятии Алексей Цыденов подчеркнул, что благодаря развитию чартерных программ повысилась инвестиционная и туристическая привлекательность республики, и в будущем аналогичный подход может принести пользу всей России.

Ранее в Бурятии попали под лавину несколько туристов, сообщал сайт 360tv.ru.