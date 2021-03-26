Почему президент Молдавии «наступила на горло собственной песне» и попросила помощи у РФ

Майя Санду попросила помощи у России для более быстрого получения вакцины «Спутник V».

Президент Молдавии Майя Санду попросила помощи у России в получении вакцины «Спутник V». Такое решение политик приняла после встречи с российским послом Олегом Васнецовым.

По словам Санду, сейчас перед правительством стоит важная задача — обеспечить граждан страны эффективными препаратами «от коронавируса всех типов, насколько это возможно».

«Я еще раз подчеркнула, как и во время предыдущих дискуссий, что мы хотели бы получить помощь от РФ для более быстрого доступа к вакцине "Спутник V", учитывая необходимость ускорения процесса вакцинации», — написала молдавский лидер в Telegram-канале.

Пойти на такой отчаянный шаг, публично попросив Россию о помощи, Санду решилась из-за непростой эпидемиологической обстановки в Молдавии, считает кандидат исторических наук, заведующий сектором этнополитических конфликтов в Институте Европы РАН Павел Кандель.

На днях в стране зарегистрировали новый антирекорд по количеству случаев заражения инфекцией — 2 273 за один день. Это значительно выше предыдущего антирекорда 17 марта, когда было зафиксировано 1 916 заражений.

«В Молдавии положение с коронавирусом отчаянное», — обратил внимание Кандель в комментарии «Политике Сегодня».

С экспертом согласилась профессор РАНХиГС, доктор политических наук Наталья Харитонова. Собеседница издания добавила, что ситуация с коронавирусом нередко используется в Молдавии как мощный инструмент для достижения определенных целей во внутренней политике.

«Мы это могли наблюдать раньше на протяжении осени и зимы, теперь уже весны. Когда Санду пыталась выводить в свою поддержку людей на улицу, то первым аргументом ее оппонентов, прежде всего, [экс-президента Молдавии Игоря] Додона, было то, что Санду нарушает режим эпидемиологической ситуации. Конечно, все это в сумме, включая бездействие молдавских властей, становится мощным фактором внутренней политики. И Санду приходится наступить на горло собственной песне и обратиться к РФ за помощью», — подчеркнула Харитонова.

Кроме того, профессор РАНХиГС усмотрела в решении молдавского лидера корыстный подтекст. В общей сложности республике потребуется около 4,8 млн доз вакцины, чтобы привить примерно 70% населения.

В настоящее время британско-шведская компания AstraZeneca может поставить в Кишинев по линии COVAX 20% препарата бесплатно, а еще 30% может приобрести по льготной цене. Остальные объемы правительству придется закупать напрямую у производителей.

«Те дозы, которые поставляет правительство Румынии, тоже не смогут закрыть этот пробел. Остальное нужно искать где-то еще. В ноябре Санду заявляла, что будет договариваться с компанией Johnson & Johnson, потом с Pfizer. Но, видимо, благотворительности со стороны западных компаний не случилось. Санду оказалась в безвыходном положении и была вынуждена обратиться к России», — полагает Харитонова.

Впрочем, подобные двойные стандарты в политике молдавского руководства — не новость. По словам Харитоновой, это наблюдается и в подходе власти к вакцинации населения, в особенности, в конфликтном регионе — Приднестровье.

«Ранее Молдова натурально блокировала открытие пунктов тестирования на коронавирус в Приднестровье. Только с помощью России и ВОЗ удалось это организовать. Приднестровье, к слову сказать, использовало собственные мощи для создания инфраструктуры. Позже Молдова задержала и не пропустила партию российской вакцины "Спутник V", которая была предназначена для Приднестровья. Информации в открытых источниках о том, куда эти объемы делись, нет», — подчеркнула собеседница агентства.

С другой стороны, сейчас Молдавия переживает острый политический кризис. Между действующим парламентом и самой Санду зияет огромная пропасть. Пока молдавский лидер пытается распустить высший законодательный орган страны, последний отвергает любые предложенные ей кандидатуры на пост премьера.

Неспокойно и внутри самого парламента. Любое заседание органа, как правило, заканчивается словесной перепалкой. Депутаты припоминают друг другу старые обиды и обвиняют в предательстве национальных интересов.

На фоне премьерской чехарды и разногласий в молдавском истеблишменте Санду нужно как-то реабилитироваться в глазах народа. Именно поэтому президент пытается найти поддержку в лице России, констатировал Кандель.

«Во-вторых, в Молдавии — политический кризис, в котором Санду имеет не самые сильные позиции, но на многое претендует. Ей надо повысить популярность», — заключил эксперт.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия ожидает регистрации «Спутника V» в ВОЗ и Евросоюзе. По ее словам, российский препарат пользуется все большей популярностью в мире.

«Каждый день мы получаем все новые и новые либо заявки, либо подтверждения прохождения соответствующих процедур в отношении этой вакцины. На двусторонней основе препарат сертифицирован 57 странами, 21 государство успешно закупает его, а некоторые страны готовы организовать у себя производство. Мы ожидаем завершения процедур регистрации "Спутника V" в ВОЗ и Евросоюзе», — сказала Захарова.

Заявку на одобрение российского препарата против коронавируса Россия направила в ВОЗ в конце января. Сроки регистрации вакцины пока неизвестны.