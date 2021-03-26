Суд присяжных будет рассматривать уголовное дело об убийстве авторитета Япончика

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова. Он был известен под кличкой Япончик.

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова. Он был известен под кличкой Япончик.

В Мосгорсуде отметили, что дело будет рассматриваться коллегией присяжных. Обвинение в убийстве уголовного авторитета и незаконном обороте оружия предъявлены трем лицам.

В правоохранительных органах считают, что организатором преступления является ранее судимый Илья Симония из Подмосковья. Мотивом расправы стало стремление поделить заново сферы влияния в преступной среде. К делу он привлек пятерых человек. Непосредственным исполнителем был Астамур Бутба. Он стрелял в авторитета из винтовки, когда тот выходил из ресторана. Раненый Иваньков скончался в медучреждении в октябре 2009 года.