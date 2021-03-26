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14:22   26 Марта 2021
Происшествия

Суд присяжных будет рассматривать уголовное дело об убийстве авторитета Япончика

Суд присяжных будет рассматривать уголовное дело об убийстве авторитета Япончика

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова. Он был известен под кличкой Япончик.

В Мосгорсуде отметили, что дело будет рассматриваться коллегией присяжных. Обвинение в убийстве уголовного авторитета и незаконном обороте оружия предъявлены трем лицам.

В правоохранительных органах считают, что организатором преступления является ранее судимый Илья Симония из Подмосковья. Мотивом расправы стало стремление поделить заново сферы влияния в преступной среде. К делу он привлек пятерых человек. Непосредственным исполнителем был Астамур Бутба. Он стрелял в авторитета из винтовки, когда тот выходил из ресторана. Раненый Иваньков скончался в медучреждении в октябре 2009 года.

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#убийство #авторитет #иваньков

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