Кедми рассказал о расплате, которая ждет норвежцев за членство в НАТО

Военный блок НАТО с точки зрения обеспечения обороноспособности Европы является абсолютно бесполезной организацией. Альянс сам постоянно ищет и разжигает конфликты, чтобы оправдать гигантские затраты на содержание собственного раздутого аппарата.

Военный блок НАТО с точки зрения обеспечения обороноспособности Европы является абсолютно бесполезной организацией. Альянс сам постоянно ищет и разжигает конфликты, чтобы оправдать гигантские затраты на содержание собственного раздутого аппарата.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев LIVE» заявил израильский военный эксперт и политолог Яков Кедми, комментируя совместное заявление глав МИД стран-членов НАТО, в котором первостепенной глобальной угрозой для Альянса названа Россия, на второе место поставлен Китай, на третье место – международный терроризм, а пандемия коронавируса не вошла в топ-угроз.

Полный список опасностей, которым якобы предстоит противостоять НАТО, содержится в докладе, посвященном планам реформирования и развития военного блока на ближайшее десятилетие.

По словам Якова Кедми, для некоторых стран, которые сами по себе не имеют причин для конфликта с Россией, как например Норвегия, членство в НАТО может обернуться серьезными проблемами. И, учитывая это, особенно странно выглядит агрессивная риторика в адрес РФ со стороны генерального секретаря Североатлантического военного блока – норвежца по национальности Йенса Столтенберга.

Между Россией и Норвегией никогда не было военных конфликтов, но эта скандинавская страна поспешила в 1949 году одной из первых присоединиться к НАТО, напомнил Кедми.

«Почему норвежцы взбеленились, полезли в НАТО? Только потому, что у них есть хорошее побережье, дающее выход к Баренцеву морю, и норвежцы решили заработать? – рассуждает военный эксперт. — Пусть не обижаются, когда будут за это платить. Если НАТО попробует что-то сделать, с Альянсом рассчитаются, с Норвегией в том числе. Тогда пусть не плачут».

А НАТО, чей огромный аппарат требует гигантского финансирования, обязательно продолжит разжигать конфликты, как раз для того, чтобы оправдывать это финансирование и свое собственное существование, уверен Кедми.