Венгерские политологи Миклош Кевехази и Тамаш Фритц проанализировали публикации в американском издании Politico, посвященные вакцинации в европейских странах.

Венгерские политологи Миклош Кевехази и Тамаш Фритц проанализировали публикации в американском издании Politico, посвященные вакцинации в европейских странах.

Своими выводами они поделились с "ПолитРоссией". Politico пытается очернить неугодные Брюсселю страны, в частности Венгрию и Польшу. Американский портал критикует все государства, которые реализуют "автономную политику вакцинации", не дожидаясь препаратов от Европейской комиссии.

Автор одной из публикаций в Politico считает большой ошибкой сделку с РФ и Китаем по закупке вакцин, не одобренных в ЕС. Издание утверждает, что это послужило бы "сигналом для людей, которые в течение года жили в режиме жестких ограничений, и некоторые государства-члены ЕС потеряли бы веру в общую стратегию и институты Евросоюза, включая Европейскую комиссию". Политологи из Венгрии считают такую логику "дьявольской".