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14:03   26 Марта 2021
Происшествия

"Разносчики пиццы" из Узбекистана ограбили квартиру на 180 тыс. рублей

"Разносчики пиццы" из Узбекистана ограбили квартиру на 180 тыс. рублей

Злоумышленники заверили несовершеннолетних жителей в том, что принесли им пиццу, а затем похитили деньги и скрылись.

Трое жителей Узбекистана стали фигурантами дела о грабеже, сообщается на сайте Следственного департамента при МВД. По данным полиции, злоумышленники воспользовались доверчивостью детей, оставшихся дома без присмотра взрослых, и проникли к ним в жилье.

Подозреваемые убедили подростков, что принесли пиццу, которую для них якобы заказала хозяйка квартиры. После проникновения в помещение "доставщики" похитили около 180 тыс. рублей и скрылись с места преступления. Позже их задержала полиция.

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#полиция #ограбление #пицца #узбекистан

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