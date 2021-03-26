"Разносчики пиццы" из Узбекистана ограбили квартиру на 180 тыс. рублей

Злоумышленники заверили несовершеннолетних жителей в том, что принесли им пиццу, а затем похитили деньги и скрылись.

Злоумышленники заверили несовершеннолетних жителей в том, что принесли им пиццу, а затем похитили деньги и скрылись.

Трое жителей Узбекистана стали фигурантами дела о грабеже, сообщается на сайте Следственного департамента при МВД. По данным полиции, злоумышленники воспользовались доверчивостью детей, оставшихся дома без присмотра взрослых, и проникли к ним в жилье.

Подозреваемые убедили подростков, что принесли пиццу, которую для них якобы заказала хозяйка квартиры. После проникновения в помещение "доставщики" похитили около 180 тыс. рублей и скрылись с места преступления. Позже их задержала полиция.