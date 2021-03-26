Беглов принял решение отправить Вячеслава Макарова в Госдуму

Председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров мог бы представлять город в Госдуме РФ, считает губернатор Александр Беглов.

Председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров мог бы представлять город в Госдуме РФ, считает губернатор Александр Беглов.

Для Северной столицы и Ленобласти актуальна поддержка на федеральном уровне для реализации масштабных проектов. К таким программам относятся запуск метро до Кудрово, скоростного трамвая — от Дыбенко до Новосаратовки и развитие железнодорожного центрального узла.

Губернатор Беглов подчеркнул, что считает Вячеслава Макарова способным политиком, который сможет продвинуть интересы города в Госдуме.

"Это должен быть тяжеловес, имеющий хороший опыт", – пояснил глава Северной столицы.

В свою очередь Вячеслав Макаров прокомментировал свое возможное повышение. По его словам, "если поступит соответствующий приказ, то он будет выполнен".