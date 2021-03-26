Житель Кингисеппа проломил голову местного жителя бильярдным кием

Правоохранители задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью. Им оказался уроженец Средней Азии, который работает поваром.

Правоохранители задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью. Им оказался уроженец Средней Азии, который работает поваром.

Поздно ночью в одну из больниц Кингисеппа был доставлен мужчина в тяжелом состоянии. Медики установили, что у пациента сломаны кости черепа.

Данные об инциденте были переданы в полицию. "По горячим следам" был задержан подозреваемый, который оказался знакомым пострадавшего.

По информации следствия, мужчины выпивали в одном из местных кафе и развлекались игрой в бильярд. В какой-то момент между собутыльниками вспыхнула ссора, один из них схватил бильярдный кий и избил другого, нанося удары по голове и телу.

Подозреваемый помещен в изолятор. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".