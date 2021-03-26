Песков не знает марку дубленки Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, где купить дубленку как у Владимира Путина.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, где купить дубленку как у Владимира Путина.

Глава государства недавно провел выходные в тайге. В Сети появились его фотографии в лесу, и пользователи обратили внимание на дубленку Путина. Многим понравилась верхняя одежда президента, они поинтересовались, где можно приобрести такую же. В разговоре с журналистами Песков заявил, что не знает, где была приобретена дубленка. Пресс-секретарь не уверен, что сейчас уже правильный сезон для такой одежды.

"Пример президента в данном случае, конечно, способствует популяризации наших отечественных марок, это действительно так, и мы считаем, что это позитивно. Но что это за марка, я не знаю, потому что не имею никакого отношения к одежде президента", — сказал он.

Песков также прокомментировал состояние здоровья президента после вакцинации от коронавируса. Он заявил, что Путин чувствует себя хорошо и избежал всех побочных эффектов от прививки.