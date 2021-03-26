Дмитрий Песков не видит причин для героизации образа Навального

Причин для героизации образа блогера Алексея Навального нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Причин для героизации образа блогера Алексея Навального нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Спикер Кремля провел брифинг 25 марта, во время которого прокомментировал журналистам ситуацию вокруг блогера Алексея Навального. Отвечая на вопрос, не приведет ли общественный резонанс из-за дела Навального и его мнимого отравления к героизации его образа, Песков подчеркнул, что не видит для этого причин.

"В Кремле не считают, что ситуация с Навальным ведет к героизации его образа", — отметил спикер.

Песков также назвал "абсурдным" намерение западных стран наложить санкции на Москву из-за одного российского заключенного, отбывающего наказание согласно закону, который он неоднократно нарушил.