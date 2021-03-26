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13:28   26 Марта 2021
Политика

Дмитрий Песков не видит причин для героизации образа Навального

Дмитрий Песков не видит причин для героизации образа Навального

Причин для героизации образа блогера Алексея Навального нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Спикер Кремля провел брифинг 25 марта, во время которого прокомментировал журналистам ситуацию вокруг блогера Алексея Навального. Отвечая на вопрос, не приведет ли общественный резонанс из-за дела Навального и его мнимого отравления к героизации его образа, Песков подчеркнул, что не видит для этого причин.

"В Кремле не считают, что ситуация с Навальным ведет к героизации его образа", — отметил спикер.

Песков также назвал "абсурдным" намерение западных стран наложить санкции на Москву из-за одного российского заключенного, отбывающего наказание согласно закону, который он неоднократно нарушил.

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