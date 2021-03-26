Песков объяснил отсутствие врио губернатора в Пензенской области

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что российскому лидеру необходимо время для принятия решения и утверждения на должность кого-либо из кандидатов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил почему в Пензенской области не назначен временно исполняющий обязанности главы региона, с тех пор как пост покинул уже экс-губернатор Иван Белозерцев.

«Президенту потребовалось определенное время для того, чтобы принять решение, и как только это решение будет финализировано, мы вам сообщим», — сказал Песков на брифинге.

Ранее Следственный комитет РФ подтвердил задержание губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по подозрению в получении взятки в размере более 31 млн рублей.

Владимир Путин снял с поста Белозерцева в связи с утратой доверия 23 марта.