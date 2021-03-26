13:26 26 Марта 2021Политика
Песков заявил об идентичных взглядах Москвы и Пекина на политику Вашингтона
Россия и Китай выступают против того, чтобы США навязывали другим странам свое понимание демократии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Россия и Китай выступают против того, чтобы США навязывали другим странам свое понимание демократии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, позиции лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина по этому вопросу едины.
"Навязывать какой-либо стране систему устройства, политическую систему, иную систему — это является недопустимым", — заявил пресс-секретарь.
Песков подчеркнул, что каждый народ самостоятельно определяет устройство своей страны, к чему необходимо относиться с уважением.