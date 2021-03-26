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13:26   26 Марта 2021
Политика

Песков заявил об идентичных взглядах Москвы и Пекина на политику Вашингтона

Песков заявил об идентичных взглядах Москвы и Пекина на политику Вашингтона

Россия и Китай выступают против того, чтобы США навязывали другим странам свое понимание демократии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, позиции лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина по этому вопросу едины.

"Навязывать какой-либо стране систему устройства, политическую систему, иную систему — это является недопустимым", — заявил пресс-секретарь.

Песков подчеркнул, что каждый народ самостоятельно определяет устройство своей страны, к чему необходимо относиться с уважением.

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#путин #песков #вашингтон

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